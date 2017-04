Mitma: El Gobierno solo quiere dilatar las mesas de negociación

El secretario Ejecutivo de la Central Obrera Bolivina (COB), Guido Mitma denunció que el Gobierno ha ingresado en una política de dilatar las mesas de diálogo para no llegar a conclusiones como también ocurrió en años pasados.

“No hay avances en las mesas de diálogo todo es postergación y parece que quieren dilatar las soluciones a nuestro pliego como ocurrió el año pasado, por último estamos analizando de reunirnos con el presidente Evo Morales en Cochabamba ahora que está en reposo”, Dijo Mitma.

Recordó que la mesa con el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, fue suspendida sin fecha de retornar a la negociación el momento que observaron el reconocimiento oficial a la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz, que está compuesta por dirigentes con procesos hasta penales y que no son orgánicos a sus sectores.

“El Ministro de Trabajo suspendió la mesa de negociación, el momento que observamos el reconocimiento de una COD paralela de La Paz compuesta por dirigentes procesados. No es lógico que los reconozcan en 12 horas, mientras hay federaciones que no son del partido de Gobierno que desde hace nueve meses no los reconocen”, explicó Mita.

LA PAZ/Fides