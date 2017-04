El Alto: Hijo viola a su madre

Un hijo violó a su madre la tarde del lunes en la zona de Villa ingenio de la ciudad de El Alto, después de asistir a un acontecimiento social y consumir bebidas alcohólicas en vía pública.

La víctima fue la encargada de denunciar la vejación a los medios de comunicación en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), donde esperaba ser atendida.

Según relató “el lunes fuimos a un cumpleaños de una amiga y después de beber allí nos quedamos en la calle tomado con una amiga y su amigo, era como las cuatro de la tarde, después hemos llegado a la casa donde me ha dado un golpe en la cabeza me hizo caer y entonces me violó”.

La victima dijo que era la primera vez que bebía con su hijo, de 24 años. Recordó que su agresor tuvo un accidente en la cabeza a principios de 2017 y que al salir del hospital comenzó a cambiar su conducta.

También recordó que tuvo a su hijo a los 15 años y que siempre lo cuidó hasta la noche del lunes.

Por su parte la directora de la FELCV, Rosemary Arévalo, afirmó que el agresor está detenido en esas dependencias y que será presentado al Ministerio Público con el cargo de violación con el agravante del incesto (mantener relaciones sexuales con padre o madre).

EL ALTO/Fides