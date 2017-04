Postergan la audiencia de Gualberto Cusi hasta el 24 de abril

La audiencia del Tribunal de Sentencia que debe leer la sentencia a Gualberto Cusi fue suspendida hasta el próximo 24 de abril, por el estado de salud del encausado, quién además en pleno acto rompió en llanto.

Durante la audiencia y mientras su abogado, Williams Bascopé, exponía la situación de Cusi, se oía el llanto del ex magistrado del Tribunal Supremo, ahora sin trabajo y sin seguro de salud.

“No hay cosa más dolorosa que ver a su madre en un acto así. Creo que todos tenemos una madre, todos podemos tener diferencias políticas, biológicas, pero no creo que podamos llegar a atentar contra la vida de una persona y la integridad y moral de una persona. La autoestima del magistrado Cusi necesita otra forma de tratamiento Presidente, nosotros hemos hablado con él, pero creemos que un profesional calificado en este tema tiene que darle el ánimo de continuar en la vida”, dijo el abogado defensor.

En la audiencia también dijo que Cusi se encuentra mal por el hecho de que no tiene trabajo, no tiene con que mantenerse ni seguro. “Por eso acudo a cada uno de los senadores, pero creo que esto no lo han hecho ustedes, se lo han encargado el año pasado. Queremos que entiendan que la situación de Cusi se está deteriorando más”, indicó Bascopé.

