Francisco: Que Dios ayude a quienes luchan contra la corrupción

Ante decenas de miles de fieles que desafiaron las fuertes medidas de seguridad para conseguir un lugar en la plaza de San Pedro del Vaticano para la misa del Domingo de Pascua, el Papa Francisco pidió por los nuevos esclavos, por los niños explotados y por los inmigrantes.

“Que Dios ayude a quienes luchan contra la corrupción”, reclamó el Sumo Pontífice, quien también llamó a detener el tráfico de armas.

Asimismo, el pontífice argentino pidió hoy a los fieles no perder la esperanza, a pesar del sufrimiento en el mundo. “Uno se pregunta: pero si el señor ha resucitado ¿Cómo pueden suceder estas cosas? Cómo pueden ocurrir tantas desgracias, enfermedades, trata de personas, guerras, destrucción, mutilación, venganza, odio, ¿dónde está el Señor?”, advirtió el Papa.

“A nadie se le ha preguntado si está contento con lo que sucede en el mundo. Para muchos no tiene explicación alguna. Es por ello que uno no tiene que cerrarse sino mirar hacia adelante. Allí no hay un muro, hay un horizonte”, dijo.

EL VATICANO/Agencias