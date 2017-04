Presidente dice que solo “debatirá con el pueblo”

El presidente Evo Morales dijo que no participará en ningún debate con la oposición, porque carecen de moral para hablar de democracia y justicia y están sometidos a la Embajada de Estados Unidos.

“Debato con el pueblo, no está en mis planes debatir con ninguno de la derecha, no tienen programa, las mentiras de ellos vamos a debatir, no hay debate conmigo”, dijo en conferencia de prensa, la primera que ofreció tras la operación en la garganta a la que se sometió en La Habana, Cuba.

El miércoles, los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, junto al exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, el alcalde de La Paz, Luis Revilla y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, firmaron una declaración conjunta en “defensa de la democracia y la justicia”.

Morales aseguró que “no es sorpresa” que la derecha, los neoliberales “puedan juntarse” y calificó esa unidad como la reunión de tres partidos políticos tradicionales: ADN, MIR y MNR, que se turnaron para vender el patrimonio de los bolivianos.

“Qué moral tienen para hablar de justicia, de democracia, cuando antes estaban sometidos a la Embajada de Estados Unidos”, cuestionó.

Los opositores, por separado, demandaron un debate con el vicepresidente Álvaro García Linera, quien sostuvo que retó a debatir en bloque y no “uno por uno”, es decir, a la unidad de seis opositores, entre ellos dos expresidentes, que denuncian una supuesta persecución política en Bolivia.

LA PAZ/Con datos de ABI