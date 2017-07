Mesa asegura Evo le pidio ser candidato a la OEA

Carlos Mesa respondió este viernes, mediante su blog, las revelaciones del presidente Evo Morales, quien sostuvo que el expresidente pidió ser candidato a Secretario General de la Unesco, pero que después se retractó. Mesa también recordó que el Primer Mandatario le ofreció su respaldo para la Secretaria General de la Organización de Estado Americanos (OEA) en 2013.

“En efecto, le pedí un encuentro para comentarle que representantes latinoamericanos acreditados en la UNESCO consideraban que se abría una oportunidad para que un boliviano fuese candidato a la Dirección General de esa organización mundial”, explicó Mesa en su blog.

Mesa también detalló sobre decidió no continuar con su postulación: “El Presidente la respaldó plenamente, gesto que agradezco. Sin embargo, el análisis en profundidad del contexto de esa opción, que analizamos con el ministro de Relaciones Exteriores Fernando Huanacuni, me condujo a la conclusión de que la presentación de esa candidatura no era oportuna. Así se lo hice saber al Presidente a través del ministro Huanacuni”.

Además se refirió a la propuesta de Morales en 2013 para la OEA y sostuvo:“No hice público el tema precisamente porque nunca presenté mi candidatura al citado cargo, como tampoco hice pública la oferta que me hizo el Presidente en 2013 para ser candidato a la Secretaría General de la OEA”.

Recordó que las dos reuniones se realizaron en la Casa Presidencial a las 05.00. El último encuentro fue el 10 de marzo recién pasado.

“Mi trabajo como Representante Oficial de Bolivia para la Demanda Marítima en 2014 y 2015, me eximiría de cualquier otra consideración, pero dado que el Presidente lo menciona, el tema del mar por supuesto que es prioritario. Me sorprende que lo diga, ya que le he enviado tanto a él, como al Vicepresidente Álvaro García y al Ministro de Relaciones Exteriores David Choquehuanca, varias cartas con propuestas de trabajo, acción e ideas en torno a la estrategia comunicacional sobre el mar, que nunca me han sido respondidas ni por el Primer Mandatario, ni por el Vicepresidente, ni por el Ministro de Relaciones Exteriores”, concluyó Mesa.

LA PAZ/Fides