Obispos: “El aborto no es un problema teológico: es un problema humano”

La 103 Asamblea Ordinaria de los Obispos de Bolivia en su mensaje al pueblo de Dios, que hicieron conocer este martes recordaron las palabras del Papa Francisco quien al finalizar su visita apostólica a México indicó que el abortó no es un problema teológico sino humano y médico.

“Al respecto hacemos memoria de unas palabras del Papa Francisco al finalizar la visita apostólica a México retornando a Roma: “El aborto no es un problema teológico: es un problema humano, es un problema médico. Se asesina a una persona para salvar a otra en el mejor de los casos o para pasarla bien. Va contra el juramento hipocrático que los médicos deben hacer. Es un mal en sí mismo, pero no es un mal religioso: no, es un mal humano””, dice parte del mensaje.

El secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), monseñor Aurelio Pesoa, quien fue el encargado de dar lectura al documento, pidió al Estado ofrecer protección a las familias y también familia sustitutas.

“Llamamos, una vez más, a los legisladores y a toda la sociedad, a defender el derecho a la vida en línea con nuestra Constitución Política del Estado, con los valores de los pueblos indígenas y del Evangelio. Frente a quienes no quieren aceptar una vida que comienza, el Estado puede ofrecer la protección de esas vidas y una familia sustituta. Invitamos a la ciudadanía a actuar responsable y activamente en estas decisiones”, sostuvo.

Los obispos también expresaron su fraterna cercanía y solidaridad con la Iglesia y el pueblo venezolano “en esta hora tan difícil marcada por la violencia fratricida, pobreza abrumadora y pérdida de la vigencia de los derechos humanos”.

COCHABAMBA/Fides