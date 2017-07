Santa Cruz: Casos de rabia canina aumentan en 300%

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Joaquín Monasterios, informó que en lo que va del año los casos de rabia canina aumentaron a 172, lo que significa un crecimiento del 300 por ciento respecto a los datos del pasado año en el mismo periodo. En las dos últimas semanas hubo 37 nuevos casos por lo que pidió a la población participar de la campaña de vacunación que se realizará el domingo.

“Es realmente una situación grave la que estamos pasando porque ya en este momento tenemos 172 casos de rabia canina que es tres veces más que la población del año pasado afectado por este virus”, dijo según un reporte de radio Fides de Santa Cruz.

Monasterios manifestó su preocupación por que en las dos últimas semanas se registraron 37 nuevos casos de rabia canina. “Lo increíble es que cuando se decide esta vacunación que era en la semana 16, habían 135 casos, estamos en la semana 18 y estamos con 172”, indicó.

En criterio del funcionario estos casos no se detienen y si no se realizan los mayores esfuerzos, no solamente con la vacunación, sino también con el cuidado de los animales por parte de los propietarios podría empeorar, pues se confirmarían más casos de rabia humana lo que deriva en muerte.

Para la vacunación de perros y gatos del domingo se tiene 450 mil dosis y ya están distribuidos en los centros de salud.

SANTA CRUZ/Fides

GMR