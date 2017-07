Deudas de entidades públicas dejan a constructoras sin liquidez

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) se declaró hoy en estado de emergencia debido a que varias entidades públicas entre ellas la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), las gobernaciones, municipios y universidades adeudan sumas altas de dinero por obras concluidas incluso hace más de un año.

“La situación por la cual atraviesan las empresas constructoras que trabajan para obras públicas tienen serios problemas económicos debido a que los atrasos que tienen en los pagos de planillas en algunos casos pasa inclusivamente fácilmente el año”, informó el presidente de la Caboco, Davor Vargas.

El representante explicó que muchas de las empresas constructoras que participaron en obras públicas tienen problemas muy serios de liquidez por falta de pagos por planilla de mes, por avance de obras, lo que deriva en que no puedan cumplir con sus obligaciones sociales, pago de salarios y deudas bancarias.

“Hay obras que se han concluido, por ejemplo en Tarija hace más de año y medio y los últimos certificados de pago no se han cumplido, entonces las empresas constructoras financian en realidad, a veces, las obras ante esta baja de liquidez de parte del estado a nivel general”, sostuvo.

El sector pide la revisión de las normas de contratación para que realmente se cumpla y pueda evitarse esta situación de iliquidez de las empresas. “El estado al ver que no hay un ingreso tan importante, los municipios, las gobernaciones ya no deberían estar licitando obras si no tiene los recursos económicos asegurados”, apuntó.

LA PAZ/Fides

GMR