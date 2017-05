García Linera pide expulsión del MAS y cárcel en el caso Tapacarí

El vicepresidente Álvaro García Linera pidió el jueves la renuncia, expulsión de las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y cárcel para los responsables de la agresión a la concejala Erenia Villca Nina de Tapacarí, Cochabamba, en caso de comprobarse la denuncia. Demandó una rápida investigación por parte de la justicia.

“Si se comprueba, si se demuestra rápidamente con las declaraciones, que son muy fuertes, de que hay responsabilidad tiene que quedar destituido, tiene que quedar expulsado y tiene que ir a la cárcel”, dijo según un reporte de radio Fides Cochabamba.

La concejala Villca que estaba hospitalizada denunció en pasados días que fue agredida por el alcalde de Tapacarí, Severino Vargas Zelaya, y el presidente del Concejo del mismo municipio, Ignacio Mendoza, ambos del MAS, incluso dijo que hubo intento de violación.

“Quiero que sepa la ciudadanía cochabambina ninguna autoridad estatal va proteger, va socapar, va defender a las personas que hayan agredido a mujeres, a las persona que hayan agredido a niñas y niños”, indicó.

Demandó que será el juez quien establezca las responsabilidades a la brevedad posible y esperar años para sancionar a los responsables.

“Necesitamos rápidamente un establecimiento de la investigación, no quiero ser el juez yo, pero viendo rápidamente, no en investigación de años porque ahí todo el mundo se olvida, de días, estableciendo las responsabilidades corresponde no solamente sanción judicial sino también renuncia y corresponde cárcel”, indicó.

COCHABAMBA/Fides

GMR