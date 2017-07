Presidente de la Academia de Medicina plantea trabajar sobre derechos del niño intrauterino

El presidente de la Academia Boliviana de Medicina, el ginecólogo obstetra Antonio Horacio Toro Ocampo, planteó en el programa El Hombre Invisible de radio Fides que desde Bolivia se trabaje “los derechos del niño en su vida intrauterina” pues existe un vacío legal sobre este tema, ya que se protege los derechos de todos los seres humanos menos de los que están en gestación.

“Cuando el año 1948 se firman los acuerdos para los derechos universales están los derechos de los seres humanos que están muy bien plasmados: los derechos de las mujeres, de los hombres, de los niños, pero estos días reflexionando me he dado cuenta que hay un gran vacío, el derecho de los niños comienza apenas nace, pero no hay un derecho del niños en gestación, cuando está dentro del útero de la madre, entonces yo creo y estoy proponiendo una tesis de que generemos desde Bolivia los derechos del niño en su vida intrauterina”, aseveró.

En criterio del especialista en ginecología y obstetricia, los niños gestantes también tiene derecho a “tener padres genéticamente sanos y compatibles, madres sanas con buena alimentación, madres que no fumen, que no tomen alcohol, que no tomen droga porque todo eso a través de la placenta y del cordón umbilical va a situarse en el niño con toda la problemática que no ha sido analizada”.

Para el especialista de larga trayectoria, el tema del aborto es un serio problema de salud pública, social, legal y político, que se está viendo ahora.

Indicó que la discusión sobre la ampliación de las causales para realizar un aborto se debe tratar sobre la base de los derechos. “Tenemos derechos de las mujeres, el derecho al aborto, a la maternidad, el derecho de niño, del nuevo ser que está en gestación”, sostuvo.

Toro dijo que además se debe debatir sobre si el embrión tiene vida. “Yo digo si tiene vida y es el derecho del colega médico que quiere ser obligado a hacer abortos y el del abogado, del profesional de la abogacía, de las leyes, que tiene que enfrentar estos problemas, así que es un serio y complejo problema que tiene que ser tratado con altura”, apuntó.

Explicó que escuelas y academias de ginecología obstetricia del mundo como por ejemplo de Francia, Bélgica e Inglaterra, tras varios análisis han concluido que apenas se une el espermatozoide del varón con el ovulo de la mujer se genera vida y que esa vida “es materia y alma”, “cuerpo y espíritu”.

“Entonces, si bien la mujer, y respeto el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, si quiere ser madre o no quiere ser madre tiene que complementarse con el derecho de ese nuevo ser”, insistió.

LA PAZ/Fides

GMR