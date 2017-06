Cárcel para padre e hijo acusados de violar y matar a la niña de un año y nueve meses

El padrastro de 22 años y el abuelastro de 56 fueron enviados con detención preventiva a diferentes cárceles de Cochabamba, el primero fue remitido a El Abra y el segundo a San Sebastián, según informó la directora de Género y Generacional de la Alcaldía de Cercado, Andrea García.

“Brandon T., el padrastro de la niña, es enviado a la cárcel de El Abra y el padre del padrastro fue enviado a la cárcel de San Sebastián, no sabemos del paradero de la madre pero ya se ha emitido un mandamiento de aprehensión en su contra para ampliar la denuncia por complicidad”, indicó.

Los dos sujetos fueron aprehendidos después de que llevaron a la niña al hospital Harry Williams. “Estamos buscando 30 años de cárcel sin derecho a indulto y además el máximo castigo para estas personas que han flagelado y han torturado a un niña de apenas un año y nueve meses”, afirmó García.

Por su parte el padre biológico que llegó desde la ciudad de Sucre, desconsolado manifestó que no sabía del paradero de su hija ni de su madre pues hace casi medio año que no las veía y las estaba buscando.

“No sabía dónde estaba (la madre) le he buscado por todo lado, no sé (donde está) ni al entierro se ha presentado, ni siquiera a recoger su cuerpo se ha presentado. Medio año que no la veía, solamente desapareció, no dejó rastro ni nada, la buscaba”, dijo en medio de llanto

La niña, el mes de julio iba a cumplir dos años.

COCHABAMBA/Fides

GMR