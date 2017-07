Equipamiento del aeropuerto de Alcantari está en “0”

El diputado Horacio Pope lamentó que los compromisos de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), del Ministerio de Obra Públicas y del gobierno departamental de Chuquisaca no hayan dado frutos para agilizar la etapa de equipamiento del aeropuerto de Alcantarí que fue entregado hace un año pues los proyectos están en cero.

“Nos esteramos de que no ha habido gestiones, de que no han hecho licitaciones, de que no se han adjudicado a las empresas la construcción de los equipos como de las escaleras, el ascensor, las cintas transportadoras de equipaje, los carros bomberos, porque se han aplazado en las gestiones. Es decir Fomplata está esperando hasta este momento que Aasana haga las gestiones necesarias para poder adquirir los equipos para poder hacer los desembolsos y no los ha hecho hasta este momento (…) las gestiones están en cero”, indicó según un reporte de radio Loyola Fides.

Por su parte, el director nacional de Aasana, capitán Jorge la Fuente, sostuvo en un informe ante la brigada chuquisaqueña que se realizarán comisiones y cronogramas para lograr equipar al aeropuerto hasta junio de 2018.

“Relacionado al tema del equipamiento, estimamos que vamos a presentar un cronograma y un informe y estimamos que en junio de 2018 ya estaremos con todo el equipamiento en el aeropuerto de Alcantarí”, indicó.

SUCRE/Loyola Fides

GMR