El Gobierno critica a los empresarios y pide hablar de su productividad del capital

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, criticó a los empresarios privados por negarse a hablar y analizar el tema de la productividad del capital que no están cumpliendo pues no hay innovación en maquinarias y equipos. Además dijo que la inversión del sector privado es menor al público y tiene dudas sobre la productividad de las empresas privadas pues dice que no son tan eficientes.

“Les hemos demostrado que ellos solo hablar de la productividad del trabajo pero en economías hay otra productividad de la que no quieren hablar los empresarios, que es la productividad del capital, dicen ellos que la productividad del trabajo debería ser el salario pero ¿cuál debería ser el salario de los empresarios?, su productividad y eso hay que discutir, cuánto es la productividad del empresariado en este momento y ahí tenemos dudas nosotros”, sostuvo.

En criterio de Arce, las dudas surgen porque en realidad “la única productividad que está sosteniendo el crecimiento de los factores de producción en el país es el trabajo”.

Indicó que no hay un adecuado uso del capital y que “el empresariado privado invierte 1.200, 1.400 millones de dólares año, sólo las empresas públicas invierten 1.600 millones de dólares año, sólo nuestras empresa públicas, y todo el sector público estamos invirtiendo más de 5.000 millones de dólares año. Entonces quién maneja el crecimiento económico ¿es el empresariado privado o el estado?, está claro veamos las cosas en sus verdadera dimensión y no pidamos más al Estado de lo que se pueda dar, que ellos tampoco están siendo tan eficientes”.

Criticó a los empresarios privados que no están mejorando la productividad de las empresas pues como Gobierno no hay visto innovaciones en sus maquinaria, en sus equipos, en sus método de producción, porque eso es la productividad del capital. “Ese tema es del que no quieren hablar los empresarios”, señaló.

COCHABAMBA/Fides

GMR