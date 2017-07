Cocarico presentará denuncia al Ministerio Público por hechos de Arapata

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, reiteró el domingo que serán investigados los hechos del pasado viernes en Los s Yungas y anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General el Estado contra los dirigentes cocaleros yungueños.

“Estos estos hechos de violencia tienen que investigarse, por supuesto quepasaremos la denuncia a la Fiscalía (…) Han roto vehículos. Eran unos 30 a 40 jóvenes correteando”, explicó Cocarico a los medios estatales.

Adepcoca (Asociación Departamental de Productores de Coca) de La Paz , determinó en un ampliado impedir el ingreso del Ministro a Coripata, donde debía realizar la socialización del reglamento de la Ley General de la Coca.

Los cocaleros de Los Yungas rechazaron el documento porque no participaron en su redacción.

El viernes ante el anuncio de Cocarico de que ingresaría hasta la población de Coripata instalaron varios cortes de vía en la carretera a Sud Yungas.

Sin embargo, el viernes, Cocarico se presentó en la población de Arapata, el hecho generó enfrentamientos entre dos grupos de cocaleros con un saldo de varios heridos, saqueos y otros problemas derivados de la violencia. Tras algunas horas de tensión, la autoridad de Estadofue rescatado esa localidad en un helicóptero.

Al respecto, expresó: “Había accesos en los que no se podía ingresar, no queríamos generar violencia. Como van a decir que alguien me saco. (…) La policía es la que se empecinó, me negué a subir al helicóptero (…) fue por una previsión de la policía por experiencias pasadas”

El sector asegura que lo que el Gobierno busca es dividir a las organizaciones de los Yungas en La Paz. Asimismo, están en desacuerdo en la legalización de los cultivos de coca en el Chapare de Cochabamba.

