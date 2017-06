Bolívar a un punto de ser campeón

Dos goles convertidos en el primer tiempo y uno en el complemento por el elenco de Bolívar fueron suficientes para dejar en la lona a Nacional Potosí, equipo que cayó en su domicilio por 0-3, la noche del domingo en el encuentro correspondiente a la vigésima fecha del Campeonato Apertura en el que los celestes están a un paso de consagrarse campeones y por anticipado.

En el minuto cinco, una rápida salida de Fernández quien escapa y pelea por mantener el balón observa el centro del área para pasar el esférico donde estaba Leonel Justiniano para sellarla al fondo del arco.

Ese gol de Bolívar dejó más que confundidos a la banda roja que no logró reaccionar y jugó como si fuese el visitante, de esa manera transcurrió el compromiso, el equipo de Bolívar hizo lo suyo y ya se prueba el traje de campeón, aunque su tradicional adversario, The Strongest insiste y subraya que no está muerto quien pelea.

Los celestes consiguen el segundo gol en el minuto 41, Edemir Rodríguez, de Bolívar recibe un servicio de Fernández para que el empuje la pelota y escriba el 0-2, que prácticamente dejó sin opción a nada a la defensa del plantel potosino que había perdido la brújula.

El segundo tiempo Bolívar rearmó sus líneas, mostró que el juego de conjunto y las individualidades que tiene le dieron el resultado que buscaba el técnico Beñat San José Gil, quien para esa etapa hizo cambios para dar descanso a sus jugadores.

Cuando se jugaba el minuto 68 una vez más Rodríguez dice presente en el marcador, el jugador recibe un pase de Leonel Morales para asegurar el 0-3, el gol de buena factura permite a los celestes a asegurar los puntos en disputa que sirven para el campeonato.

Los celestes terminaron el partido con un hombre menos debido a la lesión de Ronald Raldes, el zaguero no pudo recuperarse del golpe que sufrió en los últimos minutos de juego en el que la banda roja intentó llegar con peligro pero sin fortuna.

No menos cierto es que si el día miércoles también en la Villa Imperial el equipo de Nacional Potosí vence o empata con The Strongest por el encuentro reprogramado de la décima cuarta fecha, el celeste paceño se coronará campeón sin jugar, de esa manera está servida la mesa para los celestes paceños, quienes por varias fechas se mantuvieron como líderes indiscutibles del campeonato de la Liga boliviana.

POTOSÍ/APG