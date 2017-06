Heraldo Muñoz asegura que Bolivia está quedando aislada porque falta a la verdad

El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aseguró en una entrevista cedida a La Tercera que Bolivia está quedando aislada y que en ningún foro internacional ha recibido respaldo porque falta a verdad y manipula la información para ofender no solo a las autoridades chilenas sino a su pueblo.

“Desde hace tiempo el gobierno de Bolivia está llevando a distintos foros internacionales variadas acusaciones contra Chile. Todas, sin embargo, tienen un denominador común: son falsas. Bolivia falta a la verdad, manipula información y ofende a las autoridades y al pueblo chileno. Resultado: en ningún foro internacional ha recibido respaldo alguno; Bolivia está quedando aislada”, dijo.

Además explicó que el “Gobierno boliviano tiene cero credibilidad en la comunidad internacional”, y dijo que aquello ocurrió en Ginebra en una reunión de desminado, también en Bogotá cuando se quiso bloquear que Chile asuma como presidente del Parlamento Andino. “Les fue mal. Pasó el miércoles también en la OEA: lanzaron una extensa diatriba, Chile refutó con fuerza y la sesión se acabó. Ningún país siquiera hizo ademán de pedir la palabra. El gobierno boliviano quedó aislado y al día siguiente debió ir a buscar apoyo con el único otro gobierno desacreditado internacionalmente de la región: el de Nicolás Maduro”, indicó.

El Canciller resaltó dos aspectos opuestos en la relación entre Bolivia y Chile. La primera la denominó “una ofensa permanente” del Ejecutivo boliviano pues lanza “acusaciones falsas” y utiliza una propaganda comunicacional; y la segunda es que “el Presidente Morales pareciera querer ocultar” lo que él llama “una integración silenciosa” que se da entre ciudadanos que ingresan a Chile.

También dijo que Chile no utilizará foros para llevar polémicas ficticias y que rara vez responde a los mensajes escritos en Twitter por el presidente Morales.

“Raramente respondo. El 99 por ciento de los tuits los ignoro. Lo que Chile nunca hará es empezar a insultar e inventar acusaciones falsas contra Bolivia. Tampoco utilizaremos foros internacionales para llevar polémicas ficticias. Responderemos solo cuando sea indispensable, con serena firmeza”, manifestó.

“El gobierno de Bolivia pareciera querer conseguir con esta guerrilla comunicacional lo que no va a conseguir en La Haya. Pareciera que apuesta a que Chile se rinda y, para evitar este mal clima, ceda soberanía territorial. Eso no va a ocurrir. Ni en la Corte de La Haya -que ya dijo que no existe ningún derecho de Bolivia a un acceso soberano al mar- ni fuera de la Corte”, acotó.

Muñoz también confirmó que la memoria por la demanda por el Silala está lista en las imprentas de Holanda y que será presentada el próximo 3 de julio.

“Así es, entregaremos la memoria de Chile en el caso Silala el lunes 3 de julio. Le puedo decir que la memoria y sus anexos están actualmente en la imprenta en Holanda. Participé activamente en las discusiones del documento y me parece que demostrará inequívocamente que se trata de un río internacional, con todas las consecuencias que ello trae”, apuntó.

LA PAZ/Fides con información de la Tercera

GMR