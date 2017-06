Presidente de la FBF dice que se “amañan” partidos

Acompañado por directivos de Blooming, Oriente Petrolero, Destroyers además de algunos exjueces de fútbol, el titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Peredo arremetió contra un grupo de árbitros a quienes acusó de amañar partidos, además el directivo presentó audios como prueba de sus declaraciones.

El presidente de la FBF aseguró que los árbitros José Carlos Aguilera, Mariano Ruiz, Además Villarroel y Jorge Calderón cometieron actos de corrupción en el fútbol boliviano (torneos de la Liga boliviana y la Asociación Cruceña de Fútbol) y hasta se habló de la venta de insignias FIFA. No es la primera vez que Peredo acusa a los réferis, en una anterior rueda de prensa dijo que en un próximo encuentro con los periodistas daría a conocer nombres y así fue.

“Es hora de ponerle un alto, lo que está pasando en el fútbol es vergonzoso, seguiré en la tarea de denunciar. Estamos denunciando corrupción, manipulación de partidos en la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), destruyendo y matando la ilusión del dirigente, del hincha, no podías tocar más fondo en la Asociación. Duele ver que la ACF, de mayor patrimonio esté manejada por esta clase de gente, hay que ir buscarlos y encararlos a estos dirigentes (nombro a Pablo Salomón entre otros)”, expuso el directivo, este jueves en Santa Cruz.

Peredo pidió que los directivos del fútbol que saben actos de corrupción en el fútbol que no se queden callados, que denuncien, póngale un alto y paremos estos tipos de actos¨. En la ocasión también estuvo presente Jorge Antequera, quien es parte de la Comisión de Árbitros de la Federación al que invitó el directivo para que sea parte de la rueda de prensa.

“Creo es un momento muy lamentable y triste para el arbitraje boliviano, las declaraciones que hicieron estos señores (refiriéndose a los árbitros involucrados) me deja perplejo, en el mes de noviembre cuando asumimos en la Comisión nosotros hablamos con Peredo con respecto a la venta de insignias Fifa, pero no teníamos una base de todo esto, el señor Willy Loroña (exárbitro) el que nos comentó de todo esto pero no teníamos pruebas”, aportó Antequera.

Añadió que ¨personalmente¨ desconoce el ¨manipuleo de los árbitros¨, además subrayó que respalda las aseveraciones del presidente de la Liga, quien además repartió grabaciones de audios como prueba de su denuncia. ¨Hable con quienes nos proporcionaron los audios, los invitamos a que estén aquí, pero no vinieron allá ellos, tendrán que responder¨, explicó Peredo.

¨Todos los árbitros son de la Asociación. No me callaré, las cosas hay que decirlas. Tenemos que extirpar lo malo, pero nadie quiere poner la cara y yo lo haré, si queremos construir una casa debemos hacerla con ladrillo nuevos. No seamos cómplices de todo esto. No necesito papeles, la palabra vale más, pero aquí hay que gravarlos, filmarlos, una vez más les digo que me someto al polígrafo¨, añadió Peredo.

El directivo dijo sentirse fortalecido con el apoyo que le dieron los directivos de los clubes ligueros (Oriente Petrolero y Blooming) que de manera abierta subrayaron que tiene todo el respaldo para seguir las denuncias en contra no sólo de los árbitros, pues en los pasados días se refirió a directivos a quienes acusó de corrupción y las respuestas no se dejaron esperar.

SANTA CRUZ/APG