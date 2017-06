Santa Cruz: vecinos marchan contra el incremento de tarifas de energía eléctrica

Cientos de vecinos de la ciudad de Santa Cruz se movilizaron esta mañana en rechazo al incremento del tres por ciento en las tarifas de la energía eléctrica que fue autorizado por la Autoridad de Electricidad.

El presidente de una de las Federaciones de Juntas Vecinales (Fejuves) en Santa Cruz, Abad Lino, dijo que ésta medida es atentatoria a la economía del ciudadano y antipopular por lo que decidieron salir en marcha, con cacerolas en mano, exigiendo su anulación.

“Es que es una medida antipopular, una medida estúpida de unos cuantos bellacos que lo que ha hecho es por si les surte, ya la energía es cara y sobre eso pretendan incrementar, es un vicio (de dinero) que tienen pues que se lo busquen por otro lado, pero no de los bolsillos del pueblo”, dijo el dirigente según un reporte de radio Fides Santa Cruz.

Lino también pidió que los recursos para el mantenimiento del sistema de las unidades generadoras del sistema de energía eléctrica lo saquen del Gobierno central y no de la población. “Esto no va parar hasta que nos digan que este aumento no se hará efectivo”, sostuvo.

SANTA CRUZ/Fides

GMR