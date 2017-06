Bolívar campeón de la Liga

A una fecha para que finalice el Campeonato Apertura, el plantel de Bolívar sumó su título número 21 tras vencer a Universitario por 2-0 el domingo en el estadio Patria, de Sucre donde el escenario deportivo se colmó de hinchas celestes que celebraron con su plantel el campeonato tras liderar la tabla de posiciones por varias jornadas.

Para el plantel paceño era suficiente un empate y así cumplir con el objetivo que se trazaron, pero el técnico Beñat San José Gil y sus dirigidos apostaron por más, la victoria sin importar el marcador para de esa manera celebrar una fiesta completa, con un planteamiento que anuló a la ¨U¨ cuyo equipo no pudo hacer pie en este campeonato, está entre los últimos de la tabla de posiciones sin opción a una mejor ubicación pues sólo falta una fecha para que finalice el torneo.

Con la victoria los celestes se sacaron la espina del ojo, el pasado año tenían el título en sus manos, pero este se les escapó como agua entre las manos, esta temporada fue su revancha tomaron la punta de la tabla y no la soltaron y hasta se dieron el gusto de sumar la diferencia necesaria como para celebrar con anticipación en un encuentro que fue superior desde todo punto de vista, pues ante el capitalino fue un elenco compacto que marcó la diferencia.

Universitario no mostró nada, no hubo funcionamiento táctico ni técnico, el entrenador Daniel Córdoba desde que se hizo cargo del plantel no encontró el elenco perfecto, además chocó con la lesiones que le jugaron una mala pasada y recibió los goles en casa, la diferencia pudo ser mayor pero el arquero Manuel Valda también aportó con su cuota personal, no tuvo nada que ver con los tantos que le anotaron.

Con el juego de conjunto Bolívar sumó su título 21, apenas el árbitro había anunciado el final del compromiso se desató la fiesta en el Patria, los jugadores agradecieron a los hinchas el apoyo que les dieron en todos los partidos, entre el grupo de futbolistas también estaba Walter Flores quien a sus 38 años de edad celebró otro título con la Academia.

Gastón Sirino se encargó de dar la primera alegría a los bolivaristas, el jugador recibe un servicio perfecto de Leandro Maygua de tiro de esquina, el uruguayo se encarga de certificar el 0-1, que sería el más celebrado, la alegría hace presa del futbolista que celebra la conquista como debe ser y en medio de una lluvia de papel picado. La conquista había sido marcada en el minuto 10.

Juan Eduardo Fierro, jugador de Bolívar se da el gusto de llegar al arco capitalino con un remate directo al arco, la pelota se deposita al fondo del arco, pero el árbitro invalida la jugada por posición adelantada en el minuto 19. Pero los celestes no bajaron los brazos, cuando se jugaba el minuto 24, el jugador Mauricio Prieto decreta el 0-2, el uruguayo recibe un centro de Fierro, baja la pelota da la media vuelta para rematar sobre la marcha.

El segundo gol hizo estallar de alegría a los hinchas celestes, pues con esa conquista se aseguraba el campeonato, la festividad no era para menos. El segundo tiempo las acciones del juego cayeron con un dominador absoluto, Bolívar que hizo lo que vino a buscar a Sucre, ante un rival sin alma ni ambición de nada, para peor de sus pesares gran parte de esta etapa jugaron con un hombre menos tras la expulsión de Gerson García por una segunda tarjeta amarilla.

Los últimos minutos de juego se generaron inconvenientes en la tribunas que no dejó de molestar a los hinchas quienes se vieron afectados por los gases que lanzaron, los malos hinchas también estuvieron presentes, quienes fueron descalificados porque utilizaron agentes químicos que obligaron al árbitro García detener la acciones del juego en el minuto 84, después de cinco minutos aproximadamente las acciones del juego de retoman, al finalizar el cotejo los celestes determinaron no recibir la Copa de campeón, pues querían que la fiesta sea en su casa.

SUCRE/APG