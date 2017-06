Campaña de Bolívar par su campeonato 21

El plantel de Bolívar consiguió su título número 21 después de ganar en 15 ocasiones, empatar en dos y perder en cuatro oportunidades en el Campeonato Apertura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, los celestes sumaron 47 puntos a una fecha para que finalice el torneo local.

A continuación la campaña de la Academia:

PRIMERA FECHA

Domingo 29 de enero de 2017

Oruro: San José 1 Bolívar 4

SEGUNDA FECHA

Sábado 04 de febrero de 2017

Oruro: Bolívar 3 Petrolero 0

TERCERA FECHA

Domingo 12 de febrero de 2017

La Paz: Bolívar 4 Real Potosí 0

CUARTA FECHA (reprogramado)

Miércoles 05 de abril de 2017

La Paz: The Strongest 1 Bolívar 4

QUINTA FECHA

Jueves 23 de febrero de 2017

Warnes: Sport Boys 3 Bolívar 2

SEXTA FECHA

Domingo 05 de marzo de 2017

Santa Cruz: Blooming 0 Bolívar 3

SÉPTIMA FECHA

Domingo 12 de marzo de 2017

La Paz: Bolívar 2 Guabirá 0

OCTAVA FECHA (Reprogramado)

Miércoles 19 de abril de 2017

Cochabamba: Wilstermann 1 Bolívar 0

NOVENA FECHA

Sábado 01 de abril de 2017

La Paz: Bolívar 3 Nacional Potosí 1

DÉCIMA FECHA

Domingo 09 de abril de 2017

La Paz: Bolívar 5 Universitario 0

DÉCIMA PRIMERA FECHA

Domingo 16 de abril de 2017

Santa Cruz: O. Petrolero 1 Bolívar 1

SEGUNDA RUEDA

Domingo 23 de abril de 2017

La Paz: Bolívar 3 San José 1

DÉCIMA TERCERA FECHA

Domingo 30 de abril de 2017

Montero: Guabirá 2 Bolívar 1

DÉCIMA CUARTA FECHA

Domingo 07 de mayo de 2017

Potosí: Real Potosí 2 Bolívar 1

DÉCIMA QUINTA FECHA

Domingo 14 de mayo de 2017

La Paz: Bolívar 3 The Strongest 1

DÉCIMA SEXTA FECHA

Domingo 21 de mayo de 2017

La Paz: Bolívar 5 Sport Boys 0

DÉCIMA SÉPTIMA FECHA

Viernes 26 de mayo de 2017

La Paz: Bolívar 5 Blooming 0

DÉCIMA OCTAVA FECHA

Domingo 11 de junio de 2017

La Paz: Bolívar 2 Wilstermann 0

DÉCIMA NOVENA FECHA

Miércoles 14 de junio de 2017

Yacuiba: Petrolero 2 Bolívar 2

VIGÉSIMA FECHA

Domingo 18 de junio de 2017

Potosí: Nacional Potosí 0 Bolívar 3

VIGÉSIMA PRIMERA

Domingo 25 de junio de 2017

Sucre: Universitario 0 Bolívar 2

Lo que falta:

VIGÉSIMA SEGUNDA FECHA (hora y día por confirmar)

Warnes: Sport Boys vs. Universitario

Santa Cruz: Blooming vs. The Strongest

Montero: Guabirá vs. Real Potosí

Cochabamba: Wilstermann vs. Petrolero

Potosí: Nacional Potosí vs. San José

La Paz: Bolívar vs. O. Petrolero

