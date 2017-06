El Tigre golea y queda segundo

The Strongest llegó al segundo lugar como tope máximo en el torneo Apertura de la Liga tras la goleada sobre Sport Boys por 5-0 la tarde de este domingo, en la penúltima fecha, en el estadio Hernando Siles, donde demostró todo su poderío ofensivo para hacer respetar su condición de local, pero por sí solo no pudo prolongar la definición del título.

Los aurinegros cumplieron con vencer al plantel de Warnes con goles de Matías Alonso (39´), Diego Bejarano (41´ y 64´), Wálter Veizaga (47´) y Pablo Escobar (54´), sin embargo, todo se resolvió en Sucre, donde Bolívar derrotó a Universitario (2-0) e hizo imposible que el Tigre sueñe con igualar en puntos porque la diferencia se mantenía en seis puntos cuando sólo hay tres por disputar en la última fecha.

El técnico César Farías envió al terreno a toda su fuerza de ataque para sacar del escenario al Toro, tras encontrarse con una resistencia en los primeros minutos, el club de Achumani abrió trincheras entre las líneas del rival para empezar el concierto de goles.

Los azules comenzaron con bastante trabajo en la zona defensiva, el cuerpo técnico anticipó que esa iba a ser la dinámica de juego y planeó acciones de obstrucción, que entre sus altas y bajas rindieron resultados aceptables hasta que sufrió la expulsión de Stalin Taborga, a los 31´, y sin esa pieza en el medio sector todo el equipo se derrumbó junto a la actitud. Sin coraje, el Toro no pudo llegar lejos en este cotejo.

Alonso (39´) abrió la cuenta aprovechando un pase cerrado y corto de Escobar hacia el segundo palo, donde el delantero se anticipó para conectar la pelota y sorprender al arquero Saidt Mustafá. En breve llegó el segundo tanto por intermedio de Bejarano (41´), quien finalizó una acción de ataque y un pase de Escobar al centro del área chica.

La catástrofe caería en el lado de Sport Boys en el complemento con la llegada de tres goles para los gualdinegros. A sólo dos minutos del arranque del segundo tiempo, Veizaga (47´) envió la pelota contra las redes tras una habilitación de Alonso.

El sector central de la defensa de la visita era el más frágil, por ese lugar los hombres del Tigre tenían vía libre para definir. Para llegar al 4-0 fue suficiente que Alejandro Chumacero encaré a los marcadores y quede de frente al pórtico, pero prefirió ceder la pelota a Escobar (54´).

La goleada fue firmada por Bejarano (74´) con un disparo de derecha dentro del área ante un pase de Veizaga en otra incursión cómoda dentro del área contraria.

LA PAZ/APG