La Fiscal de Venezuela asegura que hay “terrorismo de Estado”

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, brindó una conferencia de prensa para expresar su malestar y descontento con las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Parece que en Venezuela todos son terroristas. Yo creo que hay terrorismo de Estado”, enfatizó.

“Ayer (martes) el TSJ emitió dos particulares sentencias. Respecto a la primera decisión, le dan competencias a la Defensoría. Conozco el contenido de las sentencias por los medios. El TSJ no me dio acceso”, subrayó.

“Le dieron a la Defensoría todas las competencias en investigación penal. La sentencia que da competencias a la Defensoría está inmotivada. Los derechos humanos de toda la ciudadanía están en peligro”, resaltó.

Y agregó: “Lo mismo que hizo el TSJ con la Asamblea Nacional lo hace contra la Fiscalía. La inseguridad jurídica aumenta, no saben dónde van a defenderse”.

La fiscal se mostró muy preocupada y siguió su crítica a la decisión del Supremo: “Con esta sentencia puede que entreguen la investigación de los derechos humanos a quienes los violen. Pueden querer aniquilar al contrario político”.

“Parece que en Venezuela todos son terroristas. Yo creo que hay terrorismo de Estado”, sostuvo con indignación. También dijo que no existe la democracia ya que la población no puede elegir: “En Venezuela no derecho a participar”.

Ortega Díaz subrayó que en el país se perdieron los derechos en los últimos años y que el gobierno quiere imponer la Constituyente. “Revisen cuántos derechos teníamos hace cuatro años y cuántos ahora. Una minoría quiere imponer una Constituyente sobre una mayoría. Están como desesperados de que haya un alzamiento militar y un golpe de Estado”.

Y concluyó: “Llamo a todos los sectores del país, a todos, a permanecer apegados a la Constitución. Desconocemos las sentencias”.

Tomado de Infobae

GMR