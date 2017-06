YPFB descarta daño económico al Estado por anulación del contrato con la empresa Tecnimont

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, aclaró hoy que no se registró daño económico al Estado con la anulación del contrato para la construcción de la Planta de Propileno y Polipropileno con la empresa italiana Tecnimont.

“Nosotros (YPFB) en este proceso no hemos suscritos ningún contrato, estamos dentro de una parte del proceso de contratación y es por eso que el RPC tiene la capacidad de anular el proceso en cualquier momento del proceso en este caso, como no se ha suscrito ningún contrato con el adjudicado no existiría ningún daño”, indicó.

El funcionario ratificó las causales de la anulación del contrato del servicio FEED-EPC del proyecto de construcción de la planta de propileno y polipropileno por un monto de 2.200 millones de dólares y que fue iniciado durante la gestión de Guillermo Achá, quien enfrenta un proceso penal por la adquisición fraudulenta de tres taladros.