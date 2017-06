Cochabamba registra un 40% de incremento de casos de VIH en el primer semestre del año

El responsable del Programa VIH del Servicio Departamental de Salud, Cristian Gómez, informó que el departamento de Cochabamba registró un incremento del 40 por ciento de los casos de VIH en comparación del pasado año. En este medio año ya se registraron 262 nuevos casos.

“Hasta la fecha tenemos registrados 262 casos, esto representa un incremento, en relación al año pasado, más o menos del 40 por ciento lo cual es preocupante. Estamos registrando casi 50 casos por mes y lo peor de todo es que se está dando en poblaciones de jóvenes y adolescentes, de 15 a 35 años”, dijo.

En su criterio los jóvenes y adolescentes no están tomando con seriedad y responsabilidad este tema pues no creen que “el problema del VIH no les va llegar”.

“Todos los jóvenes y adolescentes deberían estar utilizando las medidas de prevención como son el uso correcto del condón y también disminuir el consumo de bebidas alcohólicas que también tienen relación”, sostuvo.

Estos casos se presentan más de varones que en mujeres, por cada dos hombres hay una mujer infectada.

COCHABAMBA/Fides

GMR