Canciller dice que quienes piden investigación a los nueve “no parecen bolivianos”

El canciller Fernando Huanacuni ratificó el domingo la inocencia de los nueve funcionarios que fueron expulsados de Chile, tras ser condenados por tres delitos, y afirmó que “no parecen bolivianos” los políticos opositores que piden una investigación interna de ese caso.

“Hay un equívoco de la derecha. No parecen bolivianos lamentablemente porque la dignidad boliviana ha sido mellada a través de la agresión de los nueve”, manifestó en una entrevista con el canal estatal.

Manifestó que los opositores tienen un doble discurso y cada una de sus actuaciones está calibrada bajo “un cálculo político de oponerse por oponerse”.

“Si nosotros no hubiéramos hecho nada, ellos habrían salido en defensa de los nueve sólo para oponerse al Gobierno. Pero como fuimos metódicos con el proceso diplomático y jurídico, (ahora) ellos se alinean a discursos que no favorecen a la dignidad boliviana y caen en equívocos y errores. No hay coherencia ni fidelidad a ellos mismos”, añadió.

Tras el retorno de los dos militares y siete funcionarios de la Aduana, que fueron privados de libertad durante 101 días en Chile, algunos políticos de la oposición pidieron la apertura de una investigación en Bolivia para determinar lo que realmente ocurrió el pasado 19 de marzo, día en el que los nueve fueron capturados por carabineros.

Agregó que el Estado boliviano presentó pruebas contundentes en el proceso abreviado al que se sometieron los nueve bolivianos en Chile y en ese marco se demostró que todos ellos son libres de toda culpa.

“Además el proceso abreviado no significa reconocimiento de culpas o de delitos, como es la característica en la parte judicial boliviana. En la legislación chilena es sólo el reconocimiento de los hechos y no de la culpa, por eso en los documentos no hay sobre algún reconocimiento de culpa y por eso los nueve salieron” de la cárcel, apuntó.

LA PAZ/Agencias