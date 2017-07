Alcalde Mérida de Quilacollo con medidas sustitutivas

Un Tribunal de Justicia el martes determinó medidas sustitutivas para el alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, y le otorgó una fianza de 60 mil bolivianos por la presunta comisión del delito de uso indebido de bienes del Estado, durante una protesta en octubre de 2016.

La autoridad está acusada del presunto del delito de corrupción tipificado como uso de bienes y servicios públicos, por haber obligado a funcionarios municipales a acatar un paro cívico en defensa de su gestión, en noviembre de 2016, ocasionando un supuesto daño económico al Estado.

“Se ha dispuesto mi libertad, doy gracias a Dios y a la Virgen de Urkupiña, acá se ha desnudado las mentiras del concejal Víctor Osinaga y la persecución política”, dijo Mérida al abandonar el juzgados y aprovechó para anunciar que levantaba la huelga de hambre que mantuvo por nueve días

“Se demostró que los funcionarios que marcharon repusieron media hora de trabajo, se probó de que el Alcalde no ordenó (la movilización) sino que fue el sindicato de Obras Públicas y que por lo tanto no existe daño económico al Estado, por lo que no hay delito”, explicó Mérida.

Merida es representante de una agrupación ciudadana con la que ganó la Alcaldía de Quillacollo y desde el inicio de su gestión, hace dos años, tuvo que enfrentarse contra los concejales del Movimiento al Socialismo (MAS), que en su afán de sacarlo del Ejecutivo Municipal le entablaron 14 procesos judiciales.

QUILLACOLLO/Fides