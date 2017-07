Wilstermann gana con las justas a Atlético Mineiro

El boliviano Wilstermann dio la noche del miércoles el primer paso en los octavos de final de la Copa Libertadores de América al derrotar con lo justo al brasileño Atlético Mineiro, considerado el mejor equipo de la fase de grupos.

Con un golazo de chilena de Gilbert Álvarez a los 41 minutos de la primera etapa el once “aviador” hizo prevalecer su condición de dueño de casa frente a un intermitente plantel brasileño que no pudo mostrar en toda su dimensión a sus figuras de talla internacional como el ex Real Madrid, Robinho.

Fue un partido equilibrado en la primera etapa y con mayor dominio para el equipo local en el segundo, en el que desperdició al menos dos posibilidades de gol y en el que el juez del partido no cobró un penalti claro en el área del cuadro brasileño.

En el Wilstermann del entrenador peruano Roberto Mosquera fue vital la actuación del volante de salida, Rudy Cardozo, calificado como la figura del partido, por la prestancia y la calidad de juego que complicó al mediocampo del Atlético Mineiro.

Aunque la diferencia es muy apretada para esperar el partido de revancha que se jugará en Brasil.

COCHABAMBA/ Tomado de ABI