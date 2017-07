Perú: un fiscal pidió 25 años de cárcel para Fujimori, mientras se debate su posible indulto

Un fiscal peruano pidió 25 años de cárcel para el ex presidente Alberto Fujimori, condenado por delito de lesa humanidad, por la muerte de seis personas en 1992, en momentos que se debate un posible indulto para él, informó este domingo un medio local.

La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional incluyó entre los responsables por el asesinato de seis pobladores del distrito de Pativilca, región de Lima, cometido en enero de 1992 por un grupo militar, dijo el diario La República.

El fiscal Luis Landa, presentó el viernes la acusación ante la Sala Penal Nacional. Landa acusa de autoría mediata al expresidente (1990-2000) “por haber aprobado una política antisubversiva que implicaba la ejecución de operaciones especiales para asesinar a sospechosos de terrorismo”, señaló el diario.

El fiscal pidió “25 años de prisión y el pago de una reparación civil de 500.000 soles (unos 153.00 dólares) para cada uno de los herederos legales de las víctimas”.

La acusación se extiende al ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, cumpliendo 25 años por violación de derechos humanos; al ex jefe del Servicio de inteligencia Nacional, Julio Salazar; al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, entre otros. Para ellos también el fiscal pide 25 años de cárcel.

Como autores directos de la muerte de los pobladores, la fiscalía señala a los miembros de grupo militar Colina, del que la mayoría de sus integrantes se encuentran en prisión.

El hecho ocurrió el 29 de enero de 1992, cuando miembros del grupo Colina sacaron de sus casas a los seis pobladores acusados de ser subversivos. Luego sus cuerpos fueron encontrados con impactos de bala en la cabeza, algunos atados y con huellas de tortura.

El fiscal sostiene que el operativo formó parte de un plan formulado por la Dirección de Inteligencia y aprobado por el Comando General del Ejército por órdenes de Montesinos y con el conocimiento de Fujimori.

El ex mandatario pudo ser incluido el caso debido a que hace un mes la Corte Suprema de Chile, país que fue extraditado al Perú en el 2007 tras haberse refugiado por dos años, amplió el pedido de extradición por el asesinato de pobladores de Pativilca.

Hace unos días el presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló que un eventual indulto humanitario a Fujimori, quien cumplirá 79 años el 28 de julio, no sería inmediato, como algunos especulaban, sino que dependerá del informe sobre su estado de salud, que espera recibir antes de fin de año.

Tomado de Infobae

