Cocaleros del Trópico rechazan la movilización de Adepcoca y la califican de “trucha”

Ante la movilización de los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas de La Paz que llegaron hasta Sucre buscando la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de la Coca, la dirigencia de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba rechazó el movimiento y lo calificó de trucho.

El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Luis Veizaga, pidió a los dirigentes yungueños que reflexionen pues estarían traicionando a todo el sector cocalero.

“Para nosotros es una preocupación (…) a veces nuestros hermanos productores de la hoja de coca se hacen manejar, los compañeros de Adepcoca no sé qué sentimiento tienen o que problemas tienen, porque la Ley de Coca que se ha aprobado es un trabajo por el que se ha luchado desde hace tiempo, quisiera que reflexionen”, indicó.

Por su parte el ejecutivo de la Federación Chimoré de los cocaleros del Trópico, Leonardo Loza, aseguró que es una movilización de los comercializadores y que detrás de las marchas está la derecha. Indicó que irán hasta Sucre porque la movilización es ilegal.

“Como es una marcha trucha, una marcha vacía, una marcha que no tiene sentido, una marcha que no tiene fin, una marcha que no tiene ideología, pues nosotros no vamos a perder el tiempo en dar importancia a ese tipo de cosas que lamentablemente solo nos daña la imagen de la familia cocalera. Es una movilización de los comerciantes de la hoja de coca, no es una movilización de los productores de Yungas de La Paz”, manifestó.

COCHABAMBA/Fides

GMR