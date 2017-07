Canciller chileno no participará en Comité de Fronteras y asegura que Evo Morales miente

El canciller Heraldo Muñoz informó este miércoles que él no participará de la delegación chilena de carácter técnico que si estará en el Comité de Fronteras que se realizará en Santa Cruz en Bolivia el próximo 25 de julio, aclarando que nunca estuvo contemplado un encuentro a nivel ministerial.

“Es evidente que al señor Evo Morales no le agrada la idea de realizar esta reunión del Comité de Fronteras, porque ha intentado torpedearla con nuevos insultos contra Chile, sus autoridades y con falsedades, negando que Chile estuviese convocado oportunamente a esta reunión”, afirmó enfático Muñoz, tras sostener un encuentro con ex cancilleres y parlamentarios de las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso.

En esa línea, el canciller recalcó que Morales, “lamentablemente miente e insulta, en primer lugar al sostener que Chile nunca convocó al Comité de Fronteras”, agregando que dicha propuesta fue hecha por nuestro país en marzo de este año para que se efectuara la cita en el mes de abril. Incluso en mayo pasado la invitación fue reiterada por la Cancillería.

“El señor Morales no está cómodo con este diálogo aunque es sólo sobre materias fronterizas, lo de Evo Morales e hablar sobre diálogo y no realizar diálogo efectivo. No vamos a caer en el juego del señor Evo Morales, en sus provocaciones para suspender la reunión, iremos a este Comité de Fronteras en Santa Cruz, insisto Chile propuso el lugar”, sostuvo.

Además, Muñoz aseguró que les interesa el beneficio de ambos pueblos con medidas sobre la materia, pues “hay una integración silenciosa que está en marcha, cada vez más hay inversiones chilenas en Bolivia”.

Reunión entre equipos técnicos

La idea de un Comité de Fronteras ha cobrado relevancia tras los dos últimos incidentes en la frontera entre ambos países. Reunión que el canciller indicó será “técnica, no es de nivel ministerial como se ha informado erróneamente por alguna prensa boliviana (…) Lo que está en La Haya, permanece en La Haya”.

Con ello, adelantó que la delegación chilena está presidida por la directora de Fronteras y Límites, Ximena Fuentes, e integrada por personal de varios ministerios y entidades que tengan que ver con temas fronterizos.

Consultado por las nuevas críticas de Morales a su par Michelle Bachelet, quien acusó que la Mandataria “está presa de la oligarquía pinochetista”.

“Independiente de esos insultos que lo que buscan es frustrar, torpedear esta reunión del Comité de Fronteras vamos a ir de todas maneras (…) se conversará de las materias fronterizas y de ninguna otra situación”, sentenció.

Tomado de Emol

GMR