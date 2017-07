Fiscal General de Venezuela afirma que se “mantendrá firme”

“Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia. Me han tratado como si hubiera cometido un delito”, dijo la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, aun así sea destituida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según el máximo tribunal, hoy anunciaría su decisión, luego de la audiencia realizada hace una semana en la que el oficialismo señaló a Ortega de mentir en declaraciones contra los magistrados.

“Yo denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos. No sé si me van a destituir o no, acá puede pasar cualquier cosa”, agregó la fiscal.

Cierran el paso

Por otro lado, la Asamblea Nacional canceló su sesión ordinaria luego de que agentes de la Guardia Nacional (GN) impidieran el ingreso de periodistas al Parlamento.

“Esto es grave. Después de los hechos de violencia cuando permitieron el paso de turbas del gobierno, hoy los militares no dejan sesionar”, dijo el diputado opositor Stalin González.

Este hecho se produjo un día después de que la Fiscalía acusara al coronel Bladimir Lugo, oficial a cargo de la seguridad del Congreso, por su presunta responsabilidad del ataque a congresistas ocurrido el último miércoles.

CARACAS, VENEZUELA/Agencias