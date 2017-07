Delincuentes robaron un vehículo para el atraco a la joyería Eurochronos

Los atracadores de la joyería Eurochronos que provocaron el jueves una balacera en Santa Cruz robaron, minutos antes del hecho, un taxi y enmanillaron a su conductor, Eduardo Cuiza, quien ahora le pide a la Policía que le devuelvan su vehículo que es su herramienta de trabajo, según un reporte de radio Fides Santa Cruz.

Cuiza prestó su servicio a los sujetos, fue ahí donde comenzó su dura experiencia según cuenta, los brasileños lo maniataron en el asiento trasero de su vehículo y lo estacionaron una cuadra antes de la joyería, pero en el momento que comenzó los disparos aprovecho para escapar.

“Me dijeron que los lleve al Parque Urbano y avanzamos unas cuatro cuadras y me hacen parar, me dicen pare un rato me están llamando por teléfono, entonces paro y el otro atracador que estaba en el asiente de atrás me agarra del cuello como queriendo estrangularme, el otro saca su pistola y me apunta y me dice que no hable, que no grite y no le va pasar nada, me dijo, pero que no grite, luego avanzamos, otros brasileño estaba conduciendo mi auto”, relató.

Según Cuiza, más adelante subieron al vehículo otros dos brasileños que tenían armas de grueso calibre: “Al llegar al lugar del atracó bajaron violentamente y corrieron y se quedó manejando el brasileño y yo me quede en el asiento de atrás maniatado, tuve que descuidar al que estaba manejando mi auto, jalé con mis dientes el seguro de la puerta y con mi dedo abrí el jalador de la puerta”, prosiguió.

El taxista identificó al sujeto que fue presentado ante los medios de comunicación como la persona que contrató su servicio. Ahora pide a la Policía que sólo le devuelvan su herramienta de trabajo y no le pidan tantos documentos para sacar su vehículo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

SANTA CRUZ/Fides

GMR