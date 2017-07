El Gobierno analiza la ampliación de la intervención a Epsas

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortuño, informó este fin de semana que la intervención de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) podría ampliarse si los gobiernos municipales de La Paz, El Elto, Palca, Laja, Mecapaca, Viacha, Achocalla y Pucarani no forman una empresa metropolitana de agua que preste el servicio.

En septiembre del año pasado, la Autoridad de Fiscalización de Agua y Saneamiento Básico (Aaps) determinó la ampliación por un año la intervención de Epsas. Según Ortuño, de ser necesario, en septiembre se ampliará este proceso con la finalidad de garantizar el servicio de suministro de agua potable a la población.

“Se les ha plantado la tarea a los alcaldes no hace cinco o seis meses estamos hace tres años que ellos articulen una propuesta concertada, realmente es muy difícil no lo han podido hacer pero nosotros tenemos escenarios y también los instrumentos jurídicos para que no se interrumpa el abastecimiento a la población”, sostuvo según un reporte de radio Fides.

Ortuño explicó que en septiembre de este año se cumple el plazo para que las alcaldías mencionadas formen una empresa metropolitana de agua empero aseguró que sólo los gobierno municipales de La Paz y El Alto presentaron una propuesta de creación de la Empresa Municipal Unión Metropolitana por el Agua (UMA), planteamiento que fue observado por la Aaps, porque todos los actores debían formar parte de la propuesta.

LA PAZ/Fides

GMR