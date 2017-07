La Magistratura analizará sanción contra el Juez que liberó a atracador de Eurochronos

El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, informó que instruyó el inició de una investigación al proceso en el cual el juez sexto en lo Penal del Distrito de La Paz, Fernando Rivadeneira, dio libertad al brasileño Antonio Da Silva Costas quien participó del atraco a la joyería Eurochronos en Santa Cruz, donde cayó abatido por la Policía.

“Hemos dispuestos que se haga una investigación, un análisis en el caso para determinar si el juez tiene o no tiene responsabilidad, vamos a ver varios aspectos, uno de ellos es desde cuándo esta personas ha estado detenido, cuándo ha sido la imputación formal, hubo o no acusación, estuvo en juicio, en qué momento se lo ha liberado, hubo o no control jurisdiccional en este asunto para esta persona, esos aspectos nos van a dar lugar a ver cuál es la responsabilidad que tiene el juez tanto disciplinaria como penal”, dijo.

La autoridad indicó que en caso de que el informe se evidencie responsabilidad en la labor del administrador de justicia se tomaras acciones inmediatas para sancionar al servidor judicial, que incluso podría llevar a su destitución.

“Como Consejo de la Magistratura vamos a esperar un informe e inmediatamente vamos a tomar acciones”, indicó.

