Beni: transportistas bloquean carreteras interprovincial contra la Flota Yungueña

Los transportistas del Beni realizan hoy un bloqueo de caminos interprovincial por 24 horas en contra del incumplimiento de rutas de la Flota Yungueña. El sector que bloquea en dos puntos pide a dicha empresa que respete los acuerdos que tienen y solo transite de La Paz a San Borja y no hacia otros sectores como Trinidad, así como ocurre en la actualidad.

“Lo que no queremos es que la Flota Yungueña llegue a Trinidad, que sólo llegue a San Borja y que no llegue a Trinidad, lo que pasa es que la Flota Yungueña llegó a Trinidad rematando los pasajes cosa que ellos no tenían venta de pasajes a la ciudad de Trinidad solamente hacían el descargue de encomiendas una vez a la semana”, indicó uno de los transportistas a radio Fides Trinidad.

El primer punto de bloqueó se registra en San Borja – Yucumo y el segundo es en carretera Trinidad – Guayaramerín en el puente Mocovi.

BENI/Fides Trinidad

GMR