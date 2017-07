Denuncian que esposa del Juez que liberó a cabecilla del atraco a joyería trabaja en Migración

El senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, denunció que la esposa del juez Fernando Rivadeneira quien liberó al brasileño Antonio da Silva Costa, cabecilla de los atracadores a Eurochronos, trabaja en la Dirección Nacional de Migración dependiente del Ministerio de Gobierno. Indicó que es sospechoso que Da Silva Costa, abatido a tiros por la policía, haya contado con residencia permanente en el país.

“Este señor Fernando Rivadeneira, está casado con la señora Silvia Paola Roxana Rengel quien es la directora Nacional de Migración”, sostuvo en conferencia de prensa.

El asambleísta manifestó que el Ministerio de Gobierno deberá explicar en un informe porqué este brasileño contaba con el aval de Migración para permanecer en Bolivia.

“Qué casualidad que la esposa, encargada de expulsar o cuando menos de no permitir la permanencia de estos delincuentes, como Directora Nacional de Migración, permite la permanencia en Bolivia y que el esposo, además, lo liberara, esto es algo grave que está pasando en el país, por ello es que estamos solicitando una petición de informe escrito primero al Ministerio de Gobierno para que se nos explique porqué, cuál la razón de la permanencia de este delincuente, cómo es que no se lo expulsó, o no se tomó las medidas”, cuestionó.

Por su parte la esposa de Rivadeneira y directora de Migración dijo que nada tuvo que ver con el ingreso y permanencia del brasileño, de hecho, está dispuesta a ser investigada. Con voz entrecortada y en medio de sollozos emplazó al senador Rodríguez a respetar su calidad de mujer y su derecho al trabajo.

“Soy madre de tres hijos, soy esposa del juez Rivadeneira, es mi esposo, somos familia, pero cada quien tiene su ámbito de trabajo. La relación que yo tengo con el Ministro (Carlos Romero) es una relación estrictamente de trabajo porque yo soy una personas digna, una persona que si quieren me pueden investigar, no tengo nada a ocultar. Pido respeto a mi integridad como mujer, porque son trabajadora y una mujer honesta”, afirmó.

El Senador también denuncio que el juez Rivadeneira fue postulante al cargo pero que se aplazó, no obstante se habría beneficiado de la ayuda de autoridades judiciales quienes también deberán ser investigadas.

“Un juez aplazado, con ayudita de los magistrados o de los del directorio de la Escuela de Jueces finalmente aparecer con los 75 puntos como habilitado como juez”, apuntó.

LA PAZ/Fides

GMR