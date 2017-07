Gobierno no permitirá cocales en parques y dice que movilización en Colomi es política

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, ratificó el domingo la decisión del Gobierno de no permitir la siembra de cocales en los parques nacionales y calificó de política y exagerada la petición de campesinos de Colomi, y poblaciones aledañas, que sin ser productores de coca tradicionales exigen que se les permita cultivar el arbusto en el Parque Nacional Carrasco.

En una entrevista con el “Pueblo es Noticia”, que se difunde por los medios estatales, exhibió mapas y documentos firmados con los productores de La Paz y Cochabamba, organizados en sindicatos, que establecen con precisión las hectáreas que pueden cultivar.

Cocarico dijo que de esos convenios emergieron las 22.000 hectáreas de cultivo legal establecidas en la nueva Ley de la Coca y su reglamento.

“Son espacios que nunca fueron espacios de cultivos de coca que quieren legalizar, aspecto que no es posible aceptar”, remarcó al calificar la demanda de “exagerada e irracional” y ratificó que los campesinos movilizados no entraron en esos acuerdos porque no eran productores de coca; “quieren ser productores”, matizó.

Desde el pasado fin de semana comunarios de los municipios de Tiraque, Pocona, Pojo y Colomi bloquearon las dos carreteras que unen Cochabamba con Santa Cruz para exigir la inclusión de esas zonas en la reglamentación de la Ley General de la Coca, para cultivar 700 hectáreas.

El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras aseguró que los campesinos que participaron en los bloqueos no son parte de ninguna organización o sindicato de productores de coca, lo que demuestra que son “recientes” y dijo que, por esa razón, no tienen apoyo de las organizaciones con las cuales se establecieron los acuerdos finales para elaborar la nueva ley.

Cocarico ratificó también que el Gobierno está siempre dispuesto a dialogar en otros temas de producción, de desarrollo, que planteen los movilizados, pero subrayó que no se aceptaran los “pedidos exagerados”.

Criticó también que quieran obtener beneficios porque dicen ser parte del proceso de cambio al subrayar que el proceso de cambio no es para destruir el país, la naturaleza; sino construir en beneficio de la población, sin destrozar ningún parque nacional.

Afirmó que esa misma posición del Gobierno es para otros sectores, como los pobladores de Inquisivi de La Paz, que intentaron también movilizarse con pedidos similares.

“No vamos a aceptar más extensiones de cultivos de coca. (….) Hemos firmado con cada sector estableciendo los límites, debemos ser responsables como país, por esta responsabilidad compartida con los movimientos sociales hemos firmado, pero ahora aparecen y dicen que son tradicionales, es inaceptable”, insistió.

