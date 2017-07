Gobierno califica de “acusación temeraria” versión de Muñoz sobre militares y coches robados

El ministro de Defensa Reymi Ferreira, calificó el lunes de “acusación temeraria” la versión del canciller de Chile, Heraldo Muñoz, sobre “al menos 10 casos de militares bolivianos vinculados a casos de automóviles robados desde 2010 en adelante”.

La autoridad rechazó ese extremo e invitó a Muñoz a presentar pruebas y documentos si es que los tiene, porque -dijo- no existe ninguna denuncia al respecto.

“Nos parece realmente temerario, nos parece artero, grosero que se quiera acusar que fuerzas militares bolivianas estarían robando en territorio chileno es no es cierto, no ha ocurrido, no tenemos antecedentes”, señaló en conferencia de prensa.

Según el Ministro de Defensa, el canciller chileno pretende “enlodar” la figura, presencia y acción que hacen las Fuerzas Armadas en la frontera, además que ese tipo declaraciones apuntan a “enturbiar, dificultar, entorpecer la reunión del día de mañana (martes)”.

Mañana se reunirá en Santa Cruz el Comité de Fronteras, para lo que llegó al país la comitiva chilena que se encontrará con su similar de Bolivia.

Manifestó que luego de una consulta sobre el tema, se verificó que no existe una sola denuncia que hayan conocido las FFAA de robos a cargo de militares bolivianos.

Agregó que lo único que se tiene en la Inspectoría General de las FFAA, es el caso de 2015, cuando dos subtenientes secuestraron en territorio boliviano un vehículo de contrabando, lo vendieron y después fueron dados de baja y procesados, y el motorizado fue devuelto a su propietario.

Recordó que en los últimos 10 años, la Aduana transfirió a las FFAA 600 vehículos incautados al contrabando, de esos 160 fueron documentados a nombre de la institución castrense y el resto se encuentra en trámite.

LA PAZ/ABI

GMR