Vecinos de Achacachi inician paro y bloqueo indefinido, mañana marcharán en La Paz

Una asamblea general de vecinos, gremiales y transportistas de Achacachi determinó iniciar hoy un paro cívico indefinido con bloqueo de caminos en exigencia de la renuncia del alcalde Édgar Ramos Laura y la liberación del presidente de la Federación de Juntas de Vecinales (Fejuve), Esnor Condori, que fue aprehendido esta mañana.

El presidente del Comité Cívico de la provincia Omasuyos, Elsner Larrazabal, informó en contacto telefónico con radio Fides que todos los accesos a la ciudad intermedia se encuentran bloqueados.

“En la población ya hemos decretado, bajo una resolución, el paro cívico indefinido con movilizaciones a partir de hoy, hemos bloqueado los principales accesos a nuestra población. El señor Álvaro García Linera dijo que no era parte de la población el gran cuartel de Calachaca, un lugar histórico, ya hemos bloqueado ahí”, sostuvo.

Los vecinos prevén que este martes una marcha partirá rumbo a la ciudad de La Paz para exigir la libertad de Condori. “El día de mañana estamos saliendo más de 10 mil personas a mostrar nuestra indignación a la ciudad de La Paz”, indicó.

Larrazabal lamentó que la justicia no actúe contra el alcalde Ramos denunciado por hechos de corrupción y mala gestión municipal y al contrario tome medidas contra quienes denuncian irregularidades y defienden los intereses del municipio de Achacachi.

“El señor Esnor Condori tiene que ser liberado, como es posibles no haya justicia, cómo una persona (Alcalde) puede juntarse con una pandilla que ha asaltado el Gobierno Municipal está feliz y campante caminando en la ciudad y la Fiscalía no actúa”, aseveró.

Ratificó el rechazo a la parada militar y explicó las razones. “Este gobierno nos ha impuesto una parada militar con la excusa de patriotismo, nosotros en todos momento hemos rechazado esta parada militar no porque no queramos a las Fuerzas Armadas sino porque en más de cinco meses de conflicto hasta la fecha no tenemos solución por culpa de una persona”, apuntó .

En febrero de este año enfrentamientos entre vecinos de Achacachi y campesinos ponchos rojos de Huarisata derivaron en el saqueo de tiendas comerciales, quema de vehículos y casas del Alcalde y de dirigentes vecinales.

LA PAZ/Fides

GMR