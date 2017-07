Vecinos de Achacachi rechazan la realización de la parada militar en esa ciudad intermedia

El presidente de la Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve) de Achacachi, Esnor Condori, dijo, antes de ser aprehendido, en el programa el Café de la Mañana de radio Fides que aquella ciudad determinó en un ampliado rechazar la realización de la parada militar el próximo 7 de agosto.

“Se ha decidido en una asamblea consultado al pleno de la magna asamblea de que cualquier iniciativa de parada militar, maniobra militar o lo que pueda corresponder a ese tipo de situación es rechazada por la ciudad de Achacachi, es oficial, una determinación de una asamblea que se ha llevado hace una semana y media”, indicó.

El dirigente explicó que la decisión fue asumida porque no tienen respuesta a su demanda que es la renuncia del alcalde Édgar Ramos Laura (MAS), sin embargo abrió la posibilidad de que se pueda realizar siempre y cuando del acto no participen ni el Alcalde, ni concejales y tampoco los ponchos rojos que participaron de los saqueos en aquella ciudad intermedia en febrero.

“En caso de viabilizar la parada militar y aceptar en la ciudad la parada que no esté el Alcalde, que no estén los concejales y que no estén los sectores de ponchos rojos, algunos”, indicó.

“El pedido de Achacachi es la renuncia del Alcalde, para la ciudad de Achacachi es exalcalde”, acotó.

Tras concluir la entrevista el dirigente fue aprehendido en la puerta del canal Fides TV y trasladado hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crímen (Felcc).

