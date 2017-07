El bloqueo en Achacachi es contundente y cientos de pobladores marchan en La Paz

Los pobladores de Achacachi hoy se movilizan, unos llegaron esta mañana a la ciudad de La Paz y protagonizan una marcha y otros se quedaron en aquella región para fortalecer el bloqueo de caminos en demanda de la liberación del presidente de la Federación de las Juntas Vecinales (Fejuve), Esnor Condori, quien fue aprehendido por la policía, pero también por la renuncia del alcalde Édgar Ramos Laura.

Cientos de pobladores llegaron hasta el centro paceño e iniciaron su marcha desde el puente de la Cervecería Bolivia Nacional y comenzaron a descender por los dos carriles vehiculares, tanto, por el de subida como por el de bajada.

“Exigimos que de manera inmediata liberen a nuestro presidente de la Federación de las Juntas Vecinales, Esnor Condori, y en segundo lugar que el señor Édgar Ramos (Alcalde) se aparte como autoridad municipal”, declaró a radio Fides el presidente del Comité Cívico de la provincia Omasuyos, Elsner Larrazabal.

Además dijo que “no nos vamos de La Paz hasta conseguir estos dos objetivos, decirles a los del Gobierno que han despertado al león dormido”.

También informó que la ciudad intermedia de Achacachi está bloqueada en sus arterias principales. Algunas fotografías que circularon en las redes sociales mostraron aquel panorama, el bloqueo desde el ingreso y las calles vacías.

“Este gobierno no entiende, muchas veces hemos escuchado del señor Presidente (Evo Morales), él dijo gobernamos obedeciendo al pueblo, más de cinco meses le estamos clamando a este Gobierno justicia, así mismo el señor Presidente ha dicho, no vamos a defender a ningún corrupto, la Fejuve está demostrando que este señor es corrupto, Édgar Ramos es del Movimiento Al Socialismo, le habíamos dicho al Presiden hace cinco meses que no estamos en contra del Gobierno pero el gobierno es cómplice de este señor”, sostuvo.

LA PAZ/Fides

GMR