Ominami considera que sólo el diálogo puede resolver los desacuerdos entre Chile y Bolivia

El candidato a la presidencia de Chile, Marco Enríquez Ominami, aseguró el martes, en la ciudad de La Paz, que sólo el diálogo puede resolver los diferendos que existen entre Chile y Bolivia, y sugirió que deben pactarse más encuentros bilaterales que permitan un mejor acercamiento entre ambos países.

“No me voy a resignar, no voy aceptar que nos castiguen a los chilenos y bolivianos que nos queremos reunir, no hay un límite, nos merecemos todos los compatriotas el derecho a conversar”, reflexionó en un breve encuentro con los periodistas, en la plaza Murillo, centro político del país.

Ominami, quien se encuentra en la sede de gobierno para elaborar un documental de reflexión frente a los desafíos de América Latina, reveló que se reunió con el presidente Evo Morales en dos oportunidades para intercambiar criterios sobre esa temática; sin embargo, evitó brindar detalles de esa reunión.

“Yo aspiro a ser presidente de Chile, de un pueblo hermano de ustedes, no aspiro a ser vocero de un presidente por tanto dejaré que el presidente Morales dé cuenta de lo que ocurrió”, precisó.

Por otra parte, aprovechó la oportunidad para saludar el acercamiento entre Bolivia y Chile, que esta jornada celebraron, en la ciudad oriental de Santa Cruz, una reunión del Comité de Fronteras, y destacó que después de seis años se produzca ese encuentro.

“Es más debo felicitar a la presidenta de Chile, fíjense que ha cambiado su política y hoy ha sucedido un hecho muy importante ha obligado a su Cancillería a que se reúna después de seis años como ustedes lo saben se ha constituido el Comité de Fronteras, cómo no valorar este cambio en nuestra historia corta y hoy trabajaron juntos”, expresó.

A su juicio no era necesario pasar por La Haya para buscar un acercamiento entre Santiago y La Paz, además subrayó que aspira que su país gane la controversia por la demanda marítima que se ventila en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

“Creo que existen en paralelo enormes oportunidades y no lo digo yo lo dice la presidenta de Chile que obligó a su canciller y a su diplomacia y a Evo Morales que ha autorizado hoy también a una reunión inédita, que ha sido noticia es que el Comité de Fronteras ha sido constituido”, remarcó.

El candidato presidencial reclamó que es normal que un chileno se reúna con el presidente Evo Morales y dijo que es momento de poner un alto a la judicialización de las vías de acercamiento entre ambos países.

Aclaró que no necesita hacer un documental para ganar votos en su país y dijo que los políticos chilenos que hablan sobre su visita a Bolivia sólo buscan que ingrese a un cerco mediático e intentan lavar la cabeza a muchos ciudadanos.

“Están lavando la cabeza de muchos ciudadanos haciéndonos creer que somos enemigos, no somos enemigos somos hermanos, nos parecemos”, señaló.

Insistió que es la hora de dejar de lado las desconfianzas entre ambos países y más bien se debe buscar mayores acercamientos entre ambas naciones.

