Evo se abre a paralizar demanda marítima si hay compromiso serio de diálogo y garantes

El presidente Evo Morales abrió hoy la posibilidad de paralizar la demanda marítima en la Haya siempre y cuando exista un compromiso serio de diálogo por parte de Chile, con tiempo y con garantes, se podría paralizarse la demanda.

“Si hay un compromiso serio de diálogo sobre un tema, sobre esos temas, con tiempo y con un garante, siento que no es importante levantar las demandas, automáticamente se paralizan las demandas, así me imagino, no soy experto en temas jurídicos, no conozco muy bien los procedimiento de la haya pero si dos países acuerdan un diálogo sincero, con tiempo definido y además algún garante estará por demás la demanda”, sostuvo el Mandatario en conferencia de prensa.

Las declaraciones surgen un día después de la reunión que tuvo en La Paz con el candidato chileno a la presidencia por el PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien en el encuentro le dijo que si él era presidente levantaría la demanda del Silala.

“Aprovechó para preguntarme y me dijo que si él fuera Presidente él levantaría la demanda del Silala y yo levanta la demanda de mar para Bolivia en la en la Haya, yo le respondí diciendo que el diálogo está abierto”, explicó.

LA PAZ/Fides

GMR