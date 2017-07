Guillén justifica sueldos de consultores en la Gestora Pública

El ministro de Economía, Mario Guillén, aclaró el jueves de manera técnica el sueldo de los consultores que contrató la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo, y dijo que el universo de profesionales especializados en el área es muy pequeño en el país y en la actualidad existe una “gran punga” por esas personas entre la gestora estatal y las dos privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Este universo de profesionales especializados es muy pequeño en nuestro país porque tenemos dos AFP; entonces, de dónde podemos sacar personas que conozcan en detalle los procesos, básicamente de las dos AFP. En este momento tenemos una gran pugna, porque tenemos las dos AFP que necesitan a sus profesionales hasta el momento de la transición”, dijo en rueda de prensa.

Aseguró que las dos AFP que todavía funcionan en el país ofrecieron a sus ejecutivos un “bono de fidelidad” que corresponde a 12 sueldos si seguían trabajando para ellos, además de reubicarlos en sus filiales del exterior cuando se cierren en el país.

Guillén explicó que una consultoría por producto no es igual a un ítem o un contrato regular, porque al consultor de le paga cuando entregue su producción, no mensualmente, y no goza de vacaciones, seguro de salud ni se le paga sus aportes para la seguridad social de largo plazo.

También dijo que los consultores por producto deben pagar un 13% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), más un 3% de Impuesto a las Transacciones (IT) y realizar un estado financiero al final del contrato, pagando un adicional del 25% sobre las utilidades que pueda generar esa consultoría.

Sostuvo que el contrato que se firmó con los tres consultores por producto establece un monto individual de 2,5 millones de bolivianos por dos años, y se cancelará ese dinero en función a los productos que entreguen.

La autoridad lamentó que algunos medios de comunicación hayan alarmado a la población con titulares que solo mostraron el monto del sueldo sin investigar las razones ni los descuentos que sufrirán antes de su cancelación.

“Cualquier falla que nosotros tengamos en este proceso de transición, puede ocasionar la gente desconfíe de la nueva Gestora y del sistema de pensiones”, mencionó.

