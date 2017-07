Indígenas del Tipnis advierten con movilizaciones en defensa de su territorio

Los indígenas del Territorio Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) llegaron hoy hasta la plaza principal de Cochabamba donde no sólo ratificaron su estado de emergencia sino que advirtieron con movilizaciones en defensa de su territorio y en rechazo de la construcción de una carretera por el parque.

El presidente de la subcentral del Tipnis, Fabián Gil, declaró a radio Fides Cochabamba que son las propias comunidades que rechazan la construcción de la vía.

“Hemos estado en Santa Cruz, ahora estamos en Cochabamba denunciando públicamente de que las comunidades no quieren la carretera, no quieren la anulación de la ley 180, de hoy en adelante estamos en estado de movilización, las comunidades decidirán qué acciones vamos a tomar (…). Hemos tenido marchas pero no hemos tenido resultados, pero se tomarán otras medidas para ver cómo defendernos dentro de nuestras comunidades”, indicó.

Esta es la respuesta a la intensión del partido gobernante MAS que el pasado 4 de julio, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley para la abrogación de la Ley 180 y con ello permitir la construcción de esa vía.

LA PAZ/Fides

GMR