Gobierno aprobó pago de más de $us 109 mil para resarcir vulneración de DDHH

El Gobierno emitió el miércoles dos decretos supremos: el 3260 y el 3264, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas efectuar el traspaso de estos recursos a la Procuraduría General del Estado para dar cumplimiento a dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra Bolivia por vulnerar los derechos humanos de la exalcaldesa de La Paz Lupe Andrade Salmón y por la esterilización no consentida de una ciudadana peruana en 2000.

Andrade, en contacto telefónico con radio Fides, aseguró estar conforme aunque dijo que ese monto está destinado al pago de los honorarios de los abogados que la defendieron durante estos 17 años que duró el proceso.

“Estoy en realidad más que conforme, estoy muy reconfortada, muy feliz, no por la plata, es porque en el fallo, si usted lo lee, reconocen que ha sido injusto todo el proceso y entonces no les estoy dejando a mis hijos ni a mis nietos un nombre manchado, mi padre ha sido un hombre extraordinario, mis abuelos han sido extraordinarios”, indicó.

También explicó que esos 40 mil dólares que establece el Decreto Supremo 3264, será divido con los tres abogados.

“Los resarcimientos se harán a María Nina Lupe del Rosario Andrade Salmón por la suma de $us 15.000, por concepto de daño material e inmaterial; a Coty Sonia Krsul Andrade, $us 15.000; Carlos Eduardo Arrien Olmos, $us 5.000 y a Julio Sidney Burgos Calvo el monto de $us 5.000, según detalla el artículo 2 del mencionado decreto”, indica el matutino La Razón.

En otro Decreto Supremo 3260 establece que “por concepto de daño material e inmaterial, I. V. recibirá la suma de $us 50.000; la Asociación “Derechos en Acción”, $us 18.290 por costas y gastos; y el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, $us 1.623,21 por reintegro”. Estos recursos que suman 69.913, 21 dólares son para resarcir daños por el caso de la peruana que sufrió esterilización no consentida.

LA PAZ/Fides

GMR