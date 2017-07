Concejo inicia proceso sumariante contra Rómer y el MAS pretende quitar curul a su hermana

Rómer Gutiérrez Quezada, exasesor de la concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, Melody Téllez, quien fue detenido en Brasil con casi 100 kilos de droga, será sometido a un proceso sumariante bajo normas legales en el Concejo Municipal. Por otro lado el MAS pretende recuperar el curul de la diputada suplente Amparo Gutiérrez, hermana del exasesor.

“En el pleno del Concejo se ha debatido este tema y se ha elegido someter el caso a un sumariante, el sumariante es el mejor perfil de profesión abogado que tenemos en el Concejo Municipal que está realizando las investigaciones técnicas”, confirmó el concejal Tito Sanjinés también del MAS.

Asimismo, Sanjinés a nombre del MAS solicitó a la estructura regional un informe sobre el acuerdo con la agrupación Alianza Solidaria Popular (Asip) liderada por el exconcejal de UCS Roberto Fernández, pues la diputada suplente es de esa agrupación.

“Se ha determinado que la hermana, la diputada suplente no es del instrumento del MAS-IPSP, es una representante de Asip, la agrupación de Roberto Fernández, ya la dirección tiene conocimiento de esta situación y están comenzando el trámite pertinente porque se ha pedido a través de un ampliado extraordinario, la dirección regional, ha pedido si está en vigencia o no el acuerdo político entre el MAS y Asip y si esa certificación no está vigente se harán los trámites pertinentes ante el Órgano Electoral para recuperar el curul que es del instrumento”, apuntó.

El concejal aseguró que Gutiérrez en ningún momento fue parte de la estructura orgánica del MAS-IPSP y que nunca financió ninguna campaña. “Eso lo tenemos bien definido, nosotros no hemos aceptado ninguna donación ni nada por el estilo”, apuntó.

SANTA CRUZ/Fides

GMR