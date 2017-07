Los maestros urbanos de Potosí se declaran en un paro indefinido

Los maestros urbanos de Potosí se declararon hoy en paro indefinido y piden al Gobierno que respete la prelación para el cargo de la Dirección Distrital de Educación ya que el Ministerio de Educación nombro en ese puesto a un maestro a quien no le corresponde. Por su parte el ministro de educación de Educación, Roberto Aguilar, dijo que hubo una negativa del docente a quien le tocada asumir la dirección.

El principal dirigente del sector, Víctor Hugo Mamani, informó de la declaratoria de la huelga indefinida según un reporte de radio Fides Potosí. Además aclaro que “cuando los colegas se han presentado en la asamblea están predispuestos a sumir el cargo”.

Por su parte el ministro Aguilar lamentó que la Federación da Maestros Urbanos de Potosí haya manejado de forma errónea la información sobre la designación del nuevo director Distrital de Educación porque ningún profesional habría aceptado asumir el cargo, en función a la prelación, por el escaso tiempo de administración educativa.

“Si no me equivoco es el profesor Muruchi quien tendría que sumir pero lo último que he sabido es que no quieren ¿por qué?, porque son tres meses, ya está saliendo a fines de agosto la convocatoria por eso es que se hizo en el marco de designar a personal técnico que no va tener ninguna posibilidad de postularse a ese cargo, y los maestros en libertad y en derecho van a poder postularse sin ninguna limitación”, explicó.

Por su parte el profesor René Muruchi, quien reúne las condiciones y requisitos para asumir el cargo, según prelación, señaló que en ningún momento rechazó asumir esa dirección.

“Basta de desinformación a nivel de población, cuando se señala de que la dirección departamental o el Ministerio de Educación hubiesen hecho llegar alguna invitación formal y que yo hubiese rechazado, es totalmente falso, volvemos a reiterar, llega la invitación formal y escrita de la autoridad competente e inmediatamente asumiremos”, sostuvo.

POTOSÍ/Fides

GMR