Consejo de la Magistratura destituirá a Bohórquez y acusados dicen que no firmaron listas

El Consejo de la Magistratura, en su próxima sala plena, destituirá al director nacional de Derechos Reales (DDRR), Jorge Bohórquez Torrez, quien fue aprehendido en la víspera e imputado por la Fiscalía acusado de extorción y otros delitos. Uno de los consejeros también acusado por este mismo caso aseguró que no firmaron ninguna lista y que se someterán a cualquier investigación de acuerdo a Ley.

La denuncia que presentó el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional también alcanza a los miembros de Consejo: Roxana Orellana Mercado, Orlando Ríos Luna y Osvaldo Patiño Berdeja.

El decano en ejercicio de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, Orlando Ríos, dijo según un reporte de radio Loyola Fides que la sala plena destituirá al director de Derechos Reales, es más se constituirán en parte querellante.

“Nosotros en la próxima sala plena vamos a cesar a este funcionario y obviamente en las investigaciones que se le ha iniciado el Consejo de la Magistratura se va a constituir en parte (querellante) para que prosiga este proceso, por tanto para nosotros es importante que se determinen a los responsables”, indicó.

La investigación se originó a partir de la difusión de una lista de destitución de jueces, a cambio de no ser cesados en sus funciones les exigían sumas de dinero a jueces del Órgano Judicial de Santa Cruz, así garantizar su estabilidad laboral.

Según Ríos, el Consejo de la Magistratura en ningún momento ha emitido lista alguna a través de la cual se haya aprobado la cesación o destitución de jueces.

“Esa lista no tiene membrete del Consejo, no tiene el visto bueno de ninguna de las autoridades, nadie ha firmado, entonces para nosotros esa lista es falsa que no tiene valides de ninguna naturaleza”, indicó.

También dijo que no se presentarán ante el Ministerio Público porque su cargo los habilita a otras instancias para ser investigados, sin embargo sí lo harán ante la instancias de corresponda.

“El momento que nos citen a las instancias que corresponda de acuerdo a Ley (iremos), nosotros tenemos el privilegio para juicio de responsabilidad, nosotros no podemos ser convocados por ninguna autoridad inferior a no ser ante las autoridades de la Asamblea Legislativa.

SUCRE/Loyola Fides

GMR